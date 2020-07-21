Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir bikinili haliyle beğenileri topladı
Demet Özdemir, Bodrum'da tatil yaptığı anlarda kameraların objektifine takıldı, bikinili haliyle görenleri büyüledi.
Can Yaman ile oynadığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan şimdilerde TV8 ekranlarında İbrahim Çelikkol ile beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, dizisinin sezon arasında olmasını fırsat bildi, soluğu Bodrum'da aldı.
Tatiline ilk olarak tekne ile başlayan Demet Özdemir, Türkbükü'nde arkadaşlarıyla güneşlenirken kameraların objektifine takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir plajda güneşlenen oyuncuya iki arkadaşı eşlik etti.
Sık sık telefonla konuşan Özdemir, denize girip girmeme konusunda tereddütte kaldı. Ünlü oyuncu daha sonra arkadaşlarıyla güneşlenmeyi tercih etti.
Peki, Demet Özdemir kimdir?
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı.