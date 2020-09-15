Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir Barış Taylan Demirige aşk iddiası bomba

Son olarak Murat Boz ile adı anılan ve bu aşk iddialarına oldukça sinirlenen Demet Özdemir'in son günlerde sıklıkla YouTuber Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi Barış Taylan Demirige ile görüştüğü söylentileri hızla yayılıyor.