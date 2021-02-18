Doğduğun Ev Kaderindir Sadakatsiz ve Sol Yanım'a fark atıp zirveyi bakın kim kaptı
17 Şubat 2021'in reyting sonuçları Doğduğun Ev Kaderindir, Sol Yanım ve Sadakatsiz'e şok yaşattı. Zirvenin sahibi ise şaşırttı.
TV8'in iki dizisinden biri Doğduğun Ev Kaderindir son transferlerle ses getirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu İnanç Konukçu Mete karakteriyle diziye dahil oldu. Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan oyuncular haftalardır reyting sonuçlarında bir değişiklik yapmayı başaramadı.
Kanal D'nni reytingleri altüst eden dizisi haftalardır zirveye yerleşemedi. İlk sıraya ortaklığını sürdüren Sadakatsiz, Survivor'a veda eden Cemal Hünal'ı kadrosuna katmasıyla reytinglerde yükselişe geçmesi bekleniyor.
İlk bölümü 26 Kasım'da seyirciyle buluşan Sol Yanım dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Reytinglerde başarısız sonuçlar karşısında Sol Yanım dün akşamki final bölümüyle seyirciye veda etti. 17. bölümde final yapan dizinin son bölümü de ilk 10'a giremedi.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)