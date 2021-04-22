Kendilerini Barış, Zeynep ve Nermin'e abi kardeş olarak tanıtan Nesrin ve Tarık'ın sevgili oldukları ve buraya bir plan kurarak geldikleri anlaşıldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in son ölümü reytinglerde istediği başarıyı sağlayamadı.