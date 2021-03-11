Doğduğun Ev Kaderindir Masumiyet dibe çakıldı Sadakatsiz'e şok! Zirve bakin kimin

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayıldığı Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde bir artış gösteremedi. Zirveye haftalardır yerleşemeyen Sadakatsiz, yerini korumaya devam etti.