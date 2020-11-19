Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir: Adalet yerini bulacak!
TV8'deki sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir'in başrolü Demet Özdemir, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ozan Güven'le mahkemelik olan arkadaşı Deniz Bulutsuz hakkında açıklama yaptı.
İbrahim Çelikkol ile beraber TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan Demet Özdemir, önceki akşam Bebek'te kameraların objektifine takıldı. Basın mensuplarının kısa bir sohbetini geri çevirmeyen Özdemir, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, gribe yakalandığını söyledi. Özdemir, koronavirüs testi de yaptırdığını açıkladı: ''Biraz gribim ama sorun yok, testlerimi yaptırdım.''
Özdemir, geçtiğimiz gün Instagram sayfasında yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz'la çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
Demet Özdemir, Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'le yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara ''Olay yargı sürecinde. Adalet yerini bulacak, bundan eminim'' diye yanıt verdi.