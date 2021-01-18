Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV8'i madara etti hata doktorlar çıldırdı!
Sevilen dizi Dogduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı merakla beklenirken dizinin son bölümündeki bir sahneyi seyirci fena ti'ye aldı. Sağlıkçılar ise bu kadar da olmaz diye isyan etti. Mehdi'nin yoğun bakımda yattığı o sahne sosyal medyanın da konusu oldu.
TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinin başında gelen Doğduğun Ev Kaderindir çarşamba akşamları yayınlanıyor. Her bölümü ile büyük ses getiren dizi yayınladığı gün sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri olmayı başarıyor.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından yaşanmış, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizide izleyicinin gözünden kaçmayan doktorları isyan ettiren bir hata çok konuşuldu.
Peki 'beyin yakan' o sahnede neler oldu hatırlayım: Cezaevinde bulunan Mehdi yaşanan bir arbede sonucu yaralanır ve hemen hastaneye kaldırılır. Apar topar hastaneye kaldırılan Mehdi'nin durumu ciddidir ve hemen yoğun bakıma alınır.
Ailesinin ve annesinin tüm engellemelerine rağmen Mehdi'yi görmek için hastaneye giden Zeynep, Mehdi'nin yattığı odaya doğru gider. İşte o an ekrana gelen sahne izleyicileri önce güldürdü sonra da bu kadar olmaz dedirtti.