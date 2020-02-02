Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hangi kitaptan uyarlama yazarı kim?

TV 8 ekranlarında ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir büyük ilgi gördü. Diziyi izleyen seyirciler Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hangi kitaptan uyarlama sorunun yanıtını aradı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisiPsikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlandı.

TV 8 başlayan ve ilk bölümü ile büyük ilgi gören dizi Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama sorusu merak konusu oldu. Demet Özdemir ve İsmail Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ‘Camdaki Kız’da da yer alan gerçek hikâyesinden uyarlandı.

Dizi yayınlanmaya devam ederken Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun biyografisiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserleri kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu aynı zamanda beş yıl boyunca spikerlik yaptı. İşte, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı ve kitaplarıyla ilgili detaylar.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1966’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT’ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı. 1972’de Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT’den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’ne asistan olarak girdi.

1977’de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu.

2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak ‘Camdaki Kız’ kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.