Doğduğun Ev Kaderindir 2. fragman geldi Demet Özdemir Instagram'ı pozuyla salladı
İbrahim Çelikkol ile başrolü Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde paylaşacak olan Demet Özdemir, pozuyla Instagram'ı salladı, dizinin ikinci fragmanı da yayımlandı.
TV8 ekranlarında yayımlanacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak olan Demet Özdemir, önce sosyal medyayı sallayan pozunu paylaştı ardından yeni dizisinin 2. fragmanını yayımladı.
Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğraf olay oldu. 8,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in fotoğrafını 100 bine yakın kullanıcı beğendi. Ayrıca Özdemir'in fotoğrafının altına yüzlerce yorum yapıldı.
Demet Özdemir'in pozuna övgüler yağarken tekrardan ekranlara döneceği dizisi Doğduğun Ev Kaderindir de hayranlarını oldukça heyecanlandırmaya başladı.
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin ilk fragmanı büyük merak uyandırmıştı. Yayımlanan ikinci fragman ise hayranlarında sabırsızlık yarattı.