Doğan Cüceloğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
SALI günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul, Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybeden 83 yaşındaki Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu abisi Şahin Cüceloğlu taziyeleri kabul etti. Yıldız Cüceloğlu'nun eşinin tabutu başında gözyaşı döktüğü görüldü.
Doğan Cüceloğlu'nun ilk eşinden olan çocukları Ayşen, Elif ve Timur Cüceloğlu'nun cenazeye katılamadıkları öğrenildi. Cüceloğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.
''Bu nedenle acım biraz daha hafifledi": Cenazede konuşan usta yazarın abisi Şahin Cüceloğlu, "Doğan bey 6 ay önce kalp rahatsızlığı geçirdi. Kalp damarının biri yüzde 90 tıkalı, diğerleri yüzde 60-70 tıkalıydı. Stent takıldı. Doktorlar şunu tavsiye etti; 'Sen artık bu faal yaşamını bırak bir köşeye çekil. Sakin bir hayat yaşa.' O bana dedi ki 'abi ben Türk halkına hizmet etmeyi seviyorum ve bunu yaparken mutluluk duyuyorum, içimde bir huzur oluyor. Varsın ömrüm kısa olsun ama Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun mutsuz bir yaşam değil, kısa yararlı bir yaşam tercih ediyorum' dedi. Gerçekten bu cesur kararını uyguladı. Mutlu yaşadı, mutlu şekilde öldü. Kitap yazmaya konferanslara devam etti. Televizyon programlarına çıktı. Okullarda sohbet etmeye devam etti. İnternette 2.5 milyon takipçisi var. Onlarla iletişime devam etti. Bu nedenle acım biraz daha hafifledi" ifadelerini kullandı.
''Bütün insanlığa sevgisini verdi'': Doğan Cüceloğlu'nun yengesi Şenol Cüceloğlu ise, "Çok güçlü bir sevgi bağımız vardı. Oğlumuza da onun adını verdik. Oğlum da Doğan Cüceloğlu. Ben onu 56 senedir tanıyorum. Bir gün kırmadık birbirimizi. Bütün insanlığa sevgisini verdi. Ona hep destek oldum. Bir hafta önce doğum günüydü. Konuştuk. Kendini dinç hissediyordu. Bazı hastalıklar atlattı ama bir hafta önce çok sağlıklı mutlu olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.