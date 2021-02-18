Doğan Cüceloğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

''Bu nedenle acım biraz daha hafifledi": Cenazede konuşan usta yazarın abisi Şahin Cüceloğlu, "Doğan bey 6 ay önce kalp rahatsızlığı geçirdi. Kalp damarının biri yüzde 90 tıkalı, diğerleri yüzde 60-70 tıkalıydı. Stent takıldı. Doktorlar şunu tavsiye etti; 'Sen artık bu faal yaşamını bırak bir köşeye çekil. Sakin bir hayat yaşa.' O bana dedi ki 'abi ben Türk halkına hizmet etmeyi seviyorum ve bunu yaparken mutluluk duyuyorum, içimde bir huzur oluyor. Varsın ömrüm kısa olsun ama Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun mutsuz bir yaşam değil, kısa yararlı bir yaşam tercih ediyorum' dedi. Gerçekten bu cesur kararını uyguladı. Mutlu yaşadı, mutlu şekilde öldü. Kitap yazmaya konferanslara devam etti. Televizyon programlarına çıktı. Okullarda sohbet etmeye devam etti. İnternette 2.5 milyon takipçisi var. Onlarla iletişime devam etti. Bu nedenle acım biraz daha hafifledi" ifadelerini kullandı.