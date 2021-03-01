BIST 1.471
DOLAR 7,41
EURO 8,94
ALTIN 412,30
HABER /  EKONOMİ

Doğalgaza zam geldi! İşte yeni oran

BOTAŞ mart ayı tarifelerinde doğalgaza yüzde 1 oranında zam yaptı. BOTAŞ'ın gaz dağıtım şirketlerine yaptığı zamla birlikte konutlar için tarife 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira oldu.

Abone ol

Doğal gazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de koronavirüse yakalanan hamile kadının bebeği öldü
Osman Nuri Kabaktepe'den, Kaftancıoğlu'na kahve daveti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erol Bulut açıklaması
Isparta'yı ayağa kaldıran taciz iddiası
Meral Akşener'den 28 Şubat açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan destekçilerine toplanma çağrısı
Beyaz Saray Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran soru
Trabzonspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Ankara'da ürperten görüntü! Poşetlerin içinde...
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem
Yorumlar 11 yorum