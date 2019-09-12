Doğalgaza elektriğe okkalı zam geldi! Maliyet artınca fırıncılar zam talep etti
Doğalgaz ve elektriğe gelen okkalı zamların ardından fırıncıların da maliyetleri artınca bir bir fırınlar kapanmaya başladı. Ekmeğin fiyatı ise değişmedi. Maliyetler artınca fırıncılar zam taleplerini yinelediler.
Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 10 Ağustos’ta İTO meclisine sundukları ekmek zammı taleplerinin, dün düzenlenen toplantıda reddedildiğini, ancak bir ay sonra yeniden zam teklifi sunacaklarını söyledi.
‘Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar bizi daha da zorlamaya başladı’
Demir, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar bizi daha da zorlamaya başladı. Gelecek ay, zam teklifimizi daha gerekçeli olarak sunacağız” dedi.
‘9 ayda yüzde 30’
2015’ten önce 50 kiloluk bir çuval unun 55 TL iken 250 gram ekmeğin 1.25 TL’ye satıldığına dikkat çeken Demir, “Bugün 50 kiloluk bir çuval un 110 TL’ye çıktı, ancak 250 gram ekmek 1.5 TL’den satılıyor. Yalnızca undaki artışlar bile durumun vahametini görmek için yeterli. 200 gram ekmeğin 1.40 TL’ye, 250 gram ekmeğin de 1.75 TL’ye çıkmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Fırıncılar 20 Eylül’de toplanıyor
Un, maya, doğalgaz, elektrik ve yakıt gibi giderleri 2019’un ilk 9 ayında yüzde 30 zamlanan fırıncılar, bu maliyetleri karşılayamayarak ya kepenk indirmeye ya da işletmesini devretmeye başladı.Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, yalnızca 2019 genelinde İstanbul’da yaklaşık 100 fırının maliyetlerini karşılayamayarak kapandığını ifade etti.