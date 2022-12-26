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Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedeline zam

Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedeline zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla doğalgaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları yüzde 83,33 ile yüzde 84,74 arasında değişen oranlarda artırıldı.

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EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Doğalgaz abone bağlantı bedeli bin 158 liradan 2 bin 135 liraya, Kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan bin 352 liraya çıktı.

Ekonomist Özgür Demirtaş, karara tepki gösterdi ve "1 Ocak itibari ile yüzde 84 zam geçmiş olsun" dedi.

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