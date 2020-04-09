Doğal hayatın talan edilmesi virüslerin hayvanlardan insanlara geçişine neden oldu
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Ebola, HIV, SARS, AIDS gibi zoonotik hastalıklara neden olan 142 tür virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinin temel nedeninin vahşi yaşam alanlarının insan eliyle yok edilmesi olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, habitat yıkımı ile virüslerin yayılımı arasında doğrudan bir bağlantı buldular.
ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre; habitatların yok edilmesi, vahşi hayvanların ticareti ve avlanması, doğal yaşamdan insanlara virüslerin yayılma riskini arttırdı.
UC Davis Veteriner Fakültesinden araştırmacılar, bulaşıcı hastalıklarda artış ile çevresel değişim arasındaki bağlantıyı inceledi. Çalışmaya göre virüs riskini artıran faaliyetlerin birçoğu, vahşi yaşam nüfusu düşüşlerini ve türlerin yok olma riskini de beraberinde getiriyor.
Royal Society kitabında yayımlanan araştırmanın baş yazarı Christine Kreuder Johnson, “Hayvanlardan virüs yayılması; yaban hayatı ve yaşam alanlarına verdiğimiz zararın doğrudan bir sonucu. Onların habitatlarına girdiğimizde hastalıklarını da bizimle paylaşıyorlar. Bu eylemler aynı anda farklı türlerin hayatta kalmasını tehdit ediyor ve virüslerin yayılmasına neden oluyor. Pek çok faktörün talihsiz bir yakınsamasında, şu anda içinde bulunduğumuz karışıklık ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
142 tip virüs incelendi
Bilim insanları, hayvanlardan insanlara ve konakçı olarak geçişe yardımcı olduğu düşünülen türlere yayılan 142 tip virüsü inceledi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin yayınladığı listede yer alan tehdit altındaki türlerin bolluğu, yok olma riskleri ve türlerin azalmasının altında yatan nedenler ile virüslerin ortaya çıktığı dönemler eşleştirildi.
Araştırmacılar, türlerin yok olması ile salgın hastalıklar arasında doğrudan bir bağlantı buldular. Diğer taraftan; hayvancılık sektörünün doğadaki vahşi memeli türlerinden sekiz kat daha fazla zoonotik virüsü (hayvanlardan insana geçen virüs) insanlar arasında dolaşıma soktuğu açığa çıktı.