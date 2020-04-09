Doğal hayatın talan edilmesi virüslerin hayvanlardan insanlara geçişine neden oldu

Royal Society kitabında yayımlanan araştırmanın baş yazarı Christine Kreuder Johnson, “Hayvanlardan virüs yayılması; yaban hayatı ve yaşam alanlarına verdiğimiz zararın doğrudan bir sonucu. Onların habitatlarına girdiğimizde hastalıklarını da bizimle paylaşıyorlar. Bu eylemler aynı anda farklı türlerin hayatta kalmasını tehdit ediyor ve virüslerin yayılmasına neden oluyor. Pek çok faktörün talihsiz bir yakınsamasında, şu anda içinde bulunduğumuz karışıklık ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.