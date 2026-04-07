Doğal gazda yeni fiyat hesabı nasıl yapılacak? İl ortalamaları belli oldu, nisan faturalarında...
Doğalgazda kademeli fiyat tarifesine geçildi ve her ile göre ortalama tüketim miktarı belirlendi. Yaz ve kış ayları için ayrı ayrı limitler var. Bu limiti aşanlar yüksek fatura ödeyecek.
Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli faturaya geçildi . Belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapanların daha yüksek bedel ödemesi anlamına gelen bu yeni tarifeye, Kademeli Fiyat Uygulaması (KFU) adı verildi.
Yeni yöntem için BOTAŞ internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Kademeli fiyat sistemi sistem, yeni artışla birlikte 4 Nisan günü uygulanmaya başlandı. Nisan faturalarında yeni fiyat yönteminin etkisi görülecek.
BOTAŞ her il için limit belirledi. İllerin 12 aylık tüketim limitleri hesaplandı ve duyuruldu. Yaz ve kış ayları için ayrı ayrı limitler var. Bu limiti aşanlar yüksek fatura ödeyecek.
Açıklamaya göre, illerin aylık kullanım limitleri belirlendi. Aylık bu limitlerin üzerine çıkanlara, iki ayrı tarifeye göre kullanım bedeli hesaplanacak. BOTAŞ açıklamasına göre, dağıtım şirketleri 4 Nisan 2026 günü için bir ilk okuma tarihi belirleyecek. İl bazında limitlere göre kademeyi fiyat tarifesi uygulanacak.