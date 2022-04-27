Doğal gazda nefes aldıran gelişme! Enerji krizine Azerbaycan son verdi

Küresel doğal gaz tedarikindeki sıkıntılar ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Avrupa'daki enerji krizinde çare Azerbaycan olarak görülüyor. Bu doğrultuda Avrupalı ülkeler Türkiye'den de geçen Güney Gaz Koridoru ile enerji krizine çözüm için doğal gaz ithalatını güvenilir liman olarak kabul edilen Azerbaycan'a kaydırdı.

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Küresel doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve bölgesel çatışmalar sonra Azerbaycan, Avrupa'ya gaz ihracatında kendini kanıtladı. Bunu Güney Gaz Koridoru ile başaran Azerbaycan, Avrupa ülkelerinin enerji krizine çözüm arayışı için gerçekleştirdiği ithalatta güvenli tek adres haline geldi.

Avrupa'nın güneydoğu ülkeleri için çok önemli yere sahip Güney Gaz Koridoru ile sağlanan doğal gaz tedariki gelecekte tüm Avrupa kıtasına da yayılacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda Avrupa'ya gaz tedarikinde Azerbaycan güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı ve kısa sürede Avrupa pazarı da dahil olmak üzere gaz ihracatını artırmayı başardı.

AB ekonomisi için vazgeçilmez

Son küresel olaylar ışığında Avrupa, enerji kaynaklarından yoksun kalma riski nedeniyle Güney Gaz Koridoru üzerinden daha fazla Azerbaycan gazı tedarik etmek istediğini ve aksi durumda bunun Avrupa Birliği'nin (AB) endüstrisi ve ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını açıkça belirtti.

Söz konusu Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol üstlendi. Koridor, Avrupa'ya gaz arzının çeşitlendirilmesini sağlayarak ve aynı zamanda Avrupa'nın daha ucuz gaz almasına olanak tanıdı. Aynı zamanda Avrupa'ya gaz arzının artması ülke bütçesinin yenilenmesine olanak sağladığı için Azerbaycan ekonomisi de bu açıdan büyük başarı elde etti.

Resmi çalışmalar başladı

Bu ayın başlarında Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov ve AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Güney Gaz Koridorunun yeni enerji pazarlarına genişletilmesi konusunda işbirliğini kapsayan alanlarda yoğun temasın önemini tartıştı. Güney Gaz Koridoru, AB-Azerbaycan ilişkilerini daha da yakınlaştırarak Azerbaycan'ın Avrupa'nın gözünde güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğu imajını güçlendirdi.

Hedef 50 milyar metreküp

Azerbaycan hükümetinin 2026 yılına kadar ülkede petrol ve gaz üretimi için öngördüğü tahmine göre 2023'te yaklaşık 48 milyar metreküp, 2024'te 49 milyar metreküp ve 2025'te yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz üretilecek.

Dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı olan Avrupa pazarına doğrudan erişimi olan Azerbaycan, ihracat fırsatlarını da çeşitlendirerek, Avrupa'ya güvenli enerji akışını artırmak için büyük fırsatlar ortaya çıkardı.