BIST 2.547
DOLAR 16,38
EURO 17,62
ALTIN 968,72
HABER /  EKONOMİ

Doğal gaza büyük zam! Botaş haziran tarifesini yayımladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğal gaza büyük zam! Botaş haziran tarifesini yayımladı

Doğal gazda haziran ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 30, sanayi grubu tarifesine yüzde 40 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 17 zam yapıldı.

Abone ol

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak konut, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

Konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Ülkeye girişler için flaş karar
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Ülkeye girişler için flaş karar
Manisa'da su kuyusundan akan yanıcı maddede petrol tespit edildi
Manisa'da su kuyusundan akan yanıcı maddede petrol tespit edildi
İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
İbrahim Kalın'dan Suriye'ye operasyon resti: Kimseden izin alacak değiliz
İbrahim Kalın'dan Suriye'ye operasyon resti: Kimseden izin alacak değiliz
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor
Rusya'dan bir darbe daha! Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğal gaz akışı kesiliyor
İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor
İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi