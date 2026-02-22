Doğal gaz tüketicileri dikkat! Yeni dönem başlıyor...

EPDK'nin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamış olması halinde, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak.

Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Başvuruların ilgili mercilerce belirli tarihlerde kabul edilmesi durumunda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmayacak.

Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren kural olarak 30 gün içinde tamamlanarak gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle 90 gün içinde hattın gaz arzına hazır hale getirilememesi durumunda, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.