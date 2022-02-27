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Doğal gaz fiyatları tavan yaptı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

Doğal gaz fiyatları tavan yaptı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

TÜRKİYE'nin imzaladığı uzun vadeli kontratlar doğal gaz piyasalarındaki ani fiyat artışlarına karşı elini güçlendiriyor. Kontratlarda fiyat değişimleri ortalama 6 ayda bir yapılıyor. Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Murat Kalay, "Bu durum ülkemiz adına büyük şans" dedi.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle beraber Avrupa piyasalarında doğal gaz fiyatları yüzde 60'a yakın artışla 140 avro seviyesini aştı. Doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya’dan tedarik eden Avrupa ülkeleri alternatif kaynak arayışlarını hızlandırırken Rusya Enerji Bakanlığından Türkiye'ye gerçekleştirilen gaz akışına ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Ukrayna'da yaşanan savaş sebebiyle Türkiye'ye gaz teminatında bir sorun söz konusu olmadığını vurgularken fiyatlarda ise artış yaşanabileceğini belirtti.

Fiyatlar ortalama 6 ayda bir güncelleniyor
Avrupa'nın aksine gaz tedarikini uzun vadeli kontratlar üzerinden gerçekleştiren Türkiye'de gaz fiyatlarının anlık olarak değişmesi beklenmiyor. Türkiye, diğer gaz ortaklıklarında olduğu gibi Rusya ile de kontratlarında fiyatları yaklaşık 6 ayda bir güncellerken piyasalardaki değişim ancak bu revizyon tarihlerinin ardından fiyatlara yansıyor. Tükettiği gazın yaklaşık yüzde 33'ünü Rusya'dan alan Türkiye'nin Azerbaycan ve İran gibi ülkelerle de gaz kontratları bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynaklarından da gaz tedarikini sağlıyor.

"Uzun vadeli kontrat Türkiye için avantaj"
Türkiye'nin yıllardır doğal gaz tedarikini uzun vadeli sözleşmeler üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Murat Kalay, "Uzun vadeli sözleşmelere sahip olmamız ülkemiz adına büyük bir şans. Arz güvenliğini sağlama noktasında bu kontratlar ülkemize büyük bir avantaj sağlıyor" dedi. Kalay, Türkiye'nin Avrupa'ya göre çok daha yönetilebilir bir durumun içerisinde olduğunu dile getirdi.

"Avrupa dört koldan LNG arayışında"
Türkiye'nin LNG kaynaklara son 5 yılda önemli yatırımlar yaptığını da belirten Kalay, enerji fiyatlarındaki artış en çok Avrupa ülkelerini etkilerken bölgede dört koldan LNG arayışları sürüyor. Küresel piyasalarda ortalamanın üzerindeki fiyatlara bile kaynak sağlama noktasında çeşitli sorunlar yaşanıyor. LNG kaynakların daha maliyetli olmasına rağmen şu anda tedarik etme noktasında Türkiye’nin avantajlı olduğunu belirten Kalay, "Son 5 yılda atılan adımların kaymağını yiyoruz" diye konuştu.

(YENİ ŞAFAK)

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