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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL olmasına rağmen kimse toplamıyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor. Kilosu 24,50 liradan satılan fındığı kimse toplamıyor.

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Sivas'ta Zara ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gölbaşı köyünde doğada kendiliğinden yetişen fındık ağaçları dikkat çekiyor. Daha çok Karadeniz bölgesinde yetişen fındığın İç Anadolu bölgesindeki bu köyde yetişmesi de görenlerin şaşkınlığına neden oluyor. Giresun'da fındığın kilosu 24,50 TL'den alıcı bulurken bu köydeki tonlarca fındık toplanmadığı için dalında çürüyor. Köy sakinleri kırsaldaki fındığın kendiliğinden yetiştiğini, sadece yemek için topladıklarını ifade ettiler.

Dağ taş fındık

Gölbaşı köyü sakini İsmet Kaya, köyün dağlarının çoğunun fındık olduğunu belirterek, "Bizim burada dağlarımızda fındık oluyor. Ziraat oluyor, hayvancılık var. Bu fındıklar yabani, ben kendim Giresun'dan getirdim bahçeme ektim, oluyor. Herkesin yetiştirmesini istiyorum. Ama yapan yoktur. Köydeki insanlar yaşlı. Köyümüzün bütün merası, dağları hep fındık ağacıdır. Yetiştiğinde herkes topluyor. Karadeniz'e yakın bir iklim burası. Karadeniz'de yetişen ürün burada da oluyor. Bu da yabani fındık toplayıp satma imkanımız yoktur. Köydeki ve başka insanlar topluyorlar. Götürüp yiyorlar. Tadı çok lezzetli ama biraz kabuğu sert" dedi.

"Satışa sunmuyoruz, toplayıp yiyoruz'' 

Bir diğer köy sakini Yakup Kurt, fındıkları toplayıp kışın yediklerini ifade ederek, " Bunlar köyünde dağ fındıkları. Burada bunlardan binlerce var. Köyümüzün yaklaşık 40-50 dönümü hep bu fındıklardan. Doğal yetişiyor. Ama yabani fındık bunlar. Satışa falan sunmuyoruz. Toplayıp kışın yiyoruz. Burada yabani fındık yetişiyor. Ordu fındığı da burada yetişir" şeklinde konuştu.

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