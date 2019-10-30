Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal Selin Ciğerci'nin düğünündeki ünlülere ateş püskürdü
Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra ile evlenmesi hala gündemde yerini korurken gazeteci yazar Kerimcan Kamal, düğüne katılan ünlü isimleri iki yüzlülükle suçladı.
Selin Ciğerci'nin merakla beklenen düğünü geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşti. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran düğüne başta Alişan, Demet Akalın ve Linet olmak üzere onlarca ünlü isim katılmıştı. Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal'dan o isimlere sert bir tepki geldi.
Kerimcan Kamal, bir transseksüel şarkıcının düğününde görünmek için tüm magazin dünyasının akın ettiğine dikkat çekerek şu çarpıcı ifadelere yer verdi:
Hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor?
- "Bu nasıl bir riya ki transseksüel şarkıcının düğününde görünmek için neredeyse tüm magazin dünyası akın ediyor? Ama LGBT yürüyüşünde cinsel özgürlüğü savunan insanlar sokakta dayaktan kırılırken, eşcinsel ya da değil hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor."
Kerimcan Kamal'ın bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, destek mesajları da gecikmedi. Peki Kerimcan Kamal kimdir?