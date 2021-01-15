Doğa Rutkay'dan olay açıklamalar 'Kendimi emzirirken hayal ettim hamile kaldım'
Güldür Güldür Show'un yıldızı Doğa Rutkay, bilinmeyenlerini anlattı. Eşi Kerimcan Kamal ile yaşadığı aşktan da bahsetti.
2014’te Kerimcan Kamal ile evlenen ve 2018 yılında ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına alan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, samimi açıklamalarda bulundu. Rutkay, Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Rutkay, bilinmeyenlerini anlattı.
"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti" diyen Doğa Rutkay, "Lise 2’den beri kendi evinde yaşayan biri olarak, evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı" dedi.
42 yaşındaki ünlü oyuncu, "Aşkımız başladığında kafamda hiç çocuk düşüncesi yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör ama Kerimcan 'Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım" şeklinde konuştu.
İşte Doğa Rutkay Kamal'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
''Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım.''