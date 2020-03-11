Doğa Rutkay Kamal Koronavirüs paylaşımı yapıp geçmiş olsun dedi

Çin'de ortaya çıkan ardından İtalya'da etkisini göstererek hızla yayılan Cornavirüs salgını Türkiye'yi de vurdu. Gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Türkiye'de ilk kez Koronavirüs ile karşılaşıldığı ortaya çıktı. Herkes panik halindeyken ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim için de endişelenen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.