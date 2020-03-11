Doğa Rutkay Kamal Koronavirüs paylaşımı yapıp geçmiş olsun dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın neredeyse tüm dünyayı saran Koronavirüsü'nün Türkiye'de de görüldüğünü açıklamasıyla Doğa Rutkay Kamal, Instagram hesabından 'Ülkemize geçmiş olsun' diyerek paylaşımda bulundu.
Çin'de ortaya çıkan ardından İtalya'da etkisini göstererek hızla yayılan Cornavirüs salgını Türkiye'yi de vurdu. Gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Türkiye'de ilk kez Koronavirüs ile karşılaşıldığı ortaya çıktı. Herkes panik halindeyken ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim için de endişelenen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.
Oğlunun oyun oynadığı anları yayınlayan Kamal, paylaşımının altına şu notu düştü:
Nasıl masum evlatlarımız...
Olan bitenden habersiz, bir renkli lego aleminde “an” da kalabiliyor.
Sadece o “an” ı yaşıyor.
Hisleri elleri o an ne yaşıyorsa ona odaklı.
Bana da en iyi bu “an” lar iyi geliyor işte...
Evlatlarıma baktıkça, onlara ve hayal güçlerine hayran kaldıkça “bu da geçeeeer “ diyorum.