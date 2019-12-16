Doğa Koleji'nden yeni satış açıklaması! Devir için son durumu duyurdular

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin bugün mesai bitimine kadar açıklama yapılması bekleniyordu. Yönetim satışın cumartesi günü duyurulacağını söylemiş ancak beklenen açıklama bir türlü yapılamamıştı.

Doğa Koleji'nin deyim yerindeyse artık yılan hikayesine dönen satışıyla ilgili bir yeni açıklama daha geldi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu cuma günü yaptığı açıklamada "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Bu açıklamanın ardından geçen sürede bir gelişme olmaması herkesin gerginleşmesine neden oldu. Doğa Koleji'nin bir çok okulunda sınıflar boş kalırken, öğretmenler de ders bırakmıştı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yeni bir açıklama yaparak bugün (16 Aralık 2019 Pazartesi) günü gerçekleşmesi gereken devir işlemine ilişkin açıklamanın neden geciktiğini özetledi. Bu açıklamanın bir hafta sonraya ertelendiğini duyurdu. İşte Saçaklıoğlu'nun konuya ilişkin yeni ifadeleri;