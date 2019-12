Doğa Koleji velileri ile Vedat Saçaklıoğlu arasındaki olay 'satış' diyaloğu

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin bugün saat 17.00'a kadar açıklama yapacağını söyleyen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkaın Vedat Saçaklıoğlu yine herkesi kandırdı. Bir grup veli ile telefon görüşmesi yapan Vedat Saçaklıoğlu 'satış' konusunda ailelerle bomba bir diyaloğa girdi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'nun bir grup veli ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Konuşmada aileler, Veli Saçaklıoğlu'nu satış konusunda sıkıştırıyorlar ancak 'gizlilik var açıklayamam' yanıtını alıyorlar. Bugün saat 17.00'a kadar açıklama yapacağını söyleyen Vedat Saçaklıoğlu, 'ben yalan söyleyecek adam değilim' dese de yine velilere verdiği sözü tutmadı.

İşte sosyal medyaya düşen veliler ile Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu arasındaki olay diyalog:



-Haklısınız bir şey demiyoruz. Bizim bu zamana kadar direnmemizin sebebi okulların kapanmamasıyla alakalı. Yoksa işin en kolayı iflas etti derdik kapatılırdı. O zaman insanlar ortada kalırdı. Biz bunu yapmamak için bu zamana kadar getirdik bu işi. Ama kimse bunun farkında değil. Kimse de anlayamıyor.

Veli : Biz şimdi ortada kalmamış durumda mıyız?

Vedat Saçaklıoğlu : Şu an çözüm üretme yoluna doğru gidiyoruz.



Gizlilik var alıcıyı söylemiyoruz

Veli : Şu an görüştüğünüz herhangi biri var mı?

Vedat Saçaklıoğlu : Var...Var... Söyleyemeyiz kim olduğunu.

Veli : Kim?

Vedat Saçaklıoğlu : Var.. Var biz söylemeyiz kim olduğunu.

Veli : Söylemiyorsun da biz burda çatlıyoruz neyi söyleyemiyorsun.

Vedat Saçaklıoğlu : Gizlilik sözleşmesi var aramızda.



'Ben yalan söyleyecek adam değilim'

Veli : Burdaki veliler ne yapacak. Bütün çocuklar burda aç. Sen orda toksun. Oh ne güzel hayat. Bahçeşehir kampüsünde elektrik su kesilmiş bugün. Yarın yemek gelmeyecek çocuklara. Benim çocuğum 3 gündür antibiyotik kullanıyor.

Vedat Saçaklıoğlu : Geçmiş olsun.

Veli : Allah razı olsun. Biz sizden sadaka istemiyoruz. Biz sizden hakkımız olan peşin olarak ödediğim paranın karşılığını almak istiyorum. Siz bugün de açıklama yapmayacaksınız. Yalan söylüyorsunuz. Doğruyu söyleyin de bari içimiz rahatlasın.

Vedat Saçaklıoğlu : Valla ben yalan söyleyecek bir adam değilim. Hayatımda böyle bir yalan konuşmadım.



İnşallah 5'e kadar açıklama yapılacak

Veli : O zaman olumlu olumsuz ne diyeceksiniz onun cevabını verin bize. Biz başka okul bakalım mı çocuklarımıza.

Vedat Saçaklıoğlu : Olumlu veya olumsuz bir açıklama yapacağız.

Veli : Ne zaman? Bugün o açıklama akşam 5'e kadar yapılacak mı Vedat bey... Yine bize akşam 10.30'da mesaj göndermeyeceksiniz değil mi.

Vedat Saçaklıoğlu : İnşallah yapılacak. İnşallah!



Artık telefonlarınıza bakmayacağım

Veli : Vedat bey şu an da çocuğumuzu buraya getirdik. Ne yemek var, ne doğalgaz var içiniz parçalanıyor mu biraz.

Vedat Saçaklıoğlu : Sizin parçalanmıyor mudur? Ben bir insan evladıyım.

Veli : Ben inanmıyorum size. Ben sizin Allah'a bile inandığınızı sanmıyorum. Burda bu kadar çocuk sefil siz orda inşallah maşallah diyorsunuz. Sonundaki Allah kelimesine inanıyor musunuz siz?

Vedat Saçaklıoğlu : Hanımefendi böyle hakaret etmenize gerek yok.

Veli : Hakaret etmiyoruz. Gelsene sen bir buraya. Orta konuşmak güzel.

Vedat Saçaklıoğlu : Tamam bundan sonra telefonlarınıza bakıp size cevap vermek istemiyorum.

-Ne yapacaksın ben de basına çıkar kendimi yakarım sen de gelirsin. Yakar da Vedat derim...