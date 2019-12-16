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Doğa Koleji velileri ile Vedat Saçaklıoğlu arasındaki olay diyalog

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin bugün saat 17.00'a kadar açıklama yapacağını söyleyen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkaın Vedat Saçaklıoğlu yine herkesi kandırdı. Bir grup veli ile telefon görüşmesi yapan Vedat Saçaklıoğlu 'satış' konusunda ailelerle bomba bir diyaloğa girdi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'nun bir grup veli ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Konuşmada aileler, Veli Saçaklıoğlu'nu satış konusunda sıkıştırıyorlar ancak 'gizlilik var açıklayamam' yanıtını alıyorlar. Bugün saat 17.00'a kadar açıklama yapacağını söyleyen Vedat Saçaklıoğlu, 'ben yalan söyleyecek adam değilim' dese de yine velilere verdiği sözü tutmadı. 

İşte sosyal medyaya düşen veliler ile Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu arasındaki olay diyalog:

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