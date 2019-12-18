Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması bekleniyor! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu

Ekonomik krizdeki Doğa Koleji'nin satışına ilişkin son dakika haberi var. Daha önce Nişantaşı Üniversitesi'ne satıldığı söylenen Doğa Koleji'ni İTÜ vakfı satın aldı haberi geldi. Doğa Koleji'nin açıklama yapması bekleniyor.

Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışına ilişkin TV100 kanalı son dakika haberi geçti. Doğa Koleji'nin satışı için İTÜ Vakfı ile anlaşma sağlandığı söyleniyor. Son dakika gelişmesine göre satış için İTÜ Vakfı 800 milyon TL ödeyecek.

Doğa Koleji'nin adı İTÜ Vakfı Okulları olarak değişiyor

Satışla birlikte Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Okulları olarak değişecek. Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı üstlendi.

Doğa Koleji satış açıklaması

Henüz Doğa Koleji ve İTÜ Vakfı cephesinden satışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bugün velilere ve öğretmenlere bir açıklama yapılması bekleniyor. Doğa Koleji'nin satışına ilişkin daha önce bir çok kez haber çıkmıştı. Ancak söz konusu satış bir türlü gerçekleşmemişti.

İTÜ VAKFI HAKKINDA BİLGİLER Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum.

Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.



İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.



İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

Ziya Selçuk açıklama yapacak

Doğa Koleji'ndeki duruma ilişkin bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Doğa Koleji'nde 3 aydır öğretmenlere maaş ödenmiyordu. Bir çok okulda doğal gaz ve elektrik kesilirken, çocuklara öğle yemeği de verilemiyordu. Önce öğretmenler ders bırakıp eylem yapmış, ardından veliler onlara destek için gösteri düzenlemişti.

Uluer Grup satın almak istemişti

Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu da teklif yapmıştı. Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak için 600 milyon lira önermişti. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması teklif edilmişti.