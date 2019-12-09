Doğa Koleji kime satılıyor? Maaş ödemeyen Doğa'dan satış açıklaması

Öğretmenlere maaşlarını ödeyemeyen Doğa Koleji el değiştiriyor. Velilerin de protesto ettiği Doğa Koleji'nden açıklama geldi.

Türkiye'de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Kolejden yapılan açıklamada, devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Doğa Koleji kime satılıyor?

Doğa Koleji'nin alıcısına ilişkin şu ana kadar bir kurum ya da işadamı ismi telaffuz edilmedi. Yeni açıklamada da bu konuda tatmin edici bir bilgi verilmedi.

Esrarengiz alıcıya ilişkin bir takım iddialar var. Bazı kaynaklar bu alıcının İstanbul kökenli bir vakıf üniversitesi olduğunu işaret ederek, Hüsnü Özyeğin ismini verenler var. Milyarder işadamı Hüsnü Özyeğin'in vakfının Özyeğin Üniversitesi isminde bir okulu var.

Kamuoyunda 'alıcı' olarak ismi geçen bir diğer kurum da Süzer Holding. Holdingin bir vakfının olduğu ve eğitim alanına girmek istedikleri söyleniyor. Süzer Holding, Gaziantep asıllı Süzer ailesine ait. Süzer Holding'in onursal başkanı Mustafa Süzer...

Doğa Koleji'nden gelen son açıklamada şöyle denildi:

“Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz.

Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.

Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

Öğretmenler ders bıraktı veliler eylem yaptı



Doğa Kolejlerinde 3 aydır öğretmenler maaş alamıyor. 'Satış'tan sonra ödeme yapılacak açıklamaları ile oyalanan öğretmenler geçen hafta ders bıraktı, perşembe günü de vekiler öğretmeneler destek için genel merkezde protesto gösterisi düzenledi.

MEB soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta sonu Doğa Koleji’nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlık, “Olası bir durumda öğrencilerin resmi ve özel okullara nakli için planlamalar yapıldı” ifadesini kullandı.