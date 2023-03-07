Doğa harikası Yeşilgöz'ün deprem sonrası rengi değişti! Bakın ne hale geldi
İhlas Haber Ajansı
|
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesindeki doğa harikası Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu.
13
Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.
23
33