Doc dizisinden habersizce çıkarılan Alina Boz kazandığı tazminatı bakın ne yaptı

Alina Boz, bu değişikliği beklenmedik bir şekilde öğrendi: Bir uçak yolculuğu sırasında haberi aldı. Bu durum, genç oyuncunun büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu. Boz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yola çıkmanın heyecanı ne kadar büyükse, hayal kırıklığı da o kadar derin oluyor. Ama hayat yeni fırsatlar sunuyor ve sonunda 'İyi ki' diyorsunuz" diyerek duygularını ifade etti.