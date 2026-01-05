Doc dizisinden habersizce çıkarılan Alina Boz kazandığı tazminatı bakın ne yaptı
Doc dizisinin Türkiye uyarlaması, daha çekimler başlamadan başrol oyuncusu değişikliğiyle gündeme oturdu. Ünlü oyuncu Alina Boz ile anlaşma sağlanmışken, son anda rolün Sıla Türkoğlu'na verilmesiyle yaşanan kriz, mahkemeye taşındı. Alina Boz, hukuki yoldan hakkını arayarak tazminat kazandı ve bu parayı hayır kurumuna bağışladı. İşte Alina Boz ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı bu olaylı sürecin tüm detayları...
İtalyan yapımı fenomen dizi Doc'un Türk versiyonu için hazırlıklar sürerken, erkek başrol için İbrahim Çelikkol'un adı açıklanmıştı. Kadın başrol için ise Alina Boz ile el sıkışıldığı duyuruldu. Ancak dizinin yönetmeni Ketche'nin tercihiyle işler değişti. Ketche, Kızılcık Şerbeti gibi başarılı projelerde çalıştığı Sıla Türkoğlu'nu projeye dahil etmek istedi. Bu karar, Alina Boz'un rolünden vazgeçilmesine yol açtı ve sektörde büyük tartışmalara neden oldu.
Alina Boz, bu değişikliği beklenmedik bir şekilde öğrendi: Bir uçak yolculuğu sırasında haberi aldı. Bu durum, genç oyuncunun büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu. Boz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yola çıkmanın heyecanı ne kadar büyükse, hayal kırıklığı da o kadar derin oluyor. Ama hayat yeni fırsatlar sunuyor ve sonunda 'İyi ki' diyorsunuz" diyerek duygularını ifade etti.
KAZANDIĞI TAZMİNATI DARÜŞŞAFAKA'YA BAĞIŞLADI!
Alina Boz, Dass Yapım şirketiyle yaşadığı anlaşmazlığı yasal yola taşıdı. "Doktor: Başka Hayatta" adlı diziden son dakika çıkarılması üzerine dava açan oyuncu, uzlaşma yoluyla tazminat talep etti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkeme Alina Boz lehine karar verdi. Kazanılan tazminat miktarı açıklanmasa da, Boz'un bu parayı Darüşşafaka'ya bağışladığı öğrenildi.