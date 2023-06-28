DNA testiyle 100 milyon liralık mirasa ortak oldu! 1984'te açtığı davada 'babası o' kararı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, ilişki yaşadığı İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Dinçer'in resmi nikâhlı eşi durumu öğrenince de İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Bu arada, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te dünyaya getirdiği kızı Armağan'ı, bakamadığı için bir aileye evlatlık verdi.