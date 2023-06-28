DNA testiyle 100 milyon liralık mirasa ortak oldu! 1984'te açtığı davada 'babası o' kararı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ilginç bir miras davası yaşandı. Yaklaşık 100 milyon liralık araziye sahip olan İsmail Hakkı Dinçer, 1980'de vefat etti. Dinçer'in Atiye Rengin Atamaz'la ilişkisinden 1965 yılında Armağan Şahin isminde kızı dünyaya geldi. Dinçer kızına sahip çıkmadı, Atiye Atamaz da bakamadığı kızını başka bir aileye evlatlık verdi. Armağan Şahin gerçeği 19 yaşındayken öğrendi. Biyolojik babasının ölümünden 4 yıl sonra 1984'te açtığı babalık davasını kazandı ve mirasa ortak oldu.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, ilişki yaşadığı İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Dinçer'in resmi nikâhlı eşi durumu öğrenince de İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Bu arada, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te dünyaya getirdiği kızı Armağan'ı, bakamadığı için bir aileye evlatlık verdi.
Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan Dinçer ise 1980'de öldü. 1984'te gerçeği öğrenen Armağan Şahin'in Kırkağaç'ta açtığı babalık davası, zamanaşımı gerekçesiyle reddedildi.
Karar itiraz üzerine Yargıtay tarafından bozulurken, Şahin'in o dönemdeki avukatının ihmali nedeniyle işlemsiz kalan dava açılmamış sayıldı. Şahin, davasının yeniden açılması için dilekçe verse de dosya arşivde bulunamadı.
Yıllar sonra mezarı açıldı
Sabah gazetesinin haberine göre; Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yerel mahkeme yeniden yargılama talebini reddetti. Bunun üzerine Armağan Şahin, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde yeniden dava açtı.