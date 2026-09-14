DMM "Ailem Güvende" operasyonlarına yönelik manipülatif paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında, "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsam ve sürecine yönelik asılsız iddialarla çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu operasyonlar, fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetler, hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmeler hakkında yürütülen adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Süreç, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."