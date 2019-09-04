DJ Arafat'ın cansız bedeni ile fotoğraf çektirip soydular polisle çatışmaya girdiler
Geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Güney Afrikalı DJ Arafat'ın hayranları tarafından yapılan 'yok artık' dedirtti.
Fildişi Sahilleri'nin Ivorian şehrinde geçtiğimiz hafta geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden DJ Arafat lakaplı Ange Didier Houon'un hayranları tarafından yapılan herkesi şoke etti. Ailesinin düzenlediği cenaze töreni ile defnedilen 33 yaşındaki ünlü DJ'in mezarı hayranları tarafından kısa sürede açıldı.
Cenaze töreni sonrası toprağa gömülen Dj Arafat'ın ölümü herkesi şoke etmişken bir de hayranlarının yaptıkları ağızları açık bıraktı. DJ Arafat'ın mezarını açan hayranları, ünlü DJ'in cansız bedeni ile fotoğraf çektirdi.
Dj Arafat'ın cansız bedeni ile fotoğraf çektiren hayranları bir de bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ayrıca DJ'in hayranları cansız bedenin elbiselerini çıkardı.
DJ Arafat'ın hayranları kendilerine müdahale etmek isteyen polisle de çatışmaya girdi.