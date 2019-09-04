DJ Arafat'ın cansız bedeni ile fotoğraf çektirip soydular polisle çatışmaya girdiler

Fildişi Sahilleri'nin Ivorian şehrinde geçtiğimiz hafta geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden DJ Arafat lakaplı Ange Didier Houon'un hayranları tarafından yapılan herkesi şoke etti. Ailesinin düzenlediği cenaze töreni ile defnedilen 33 yaşındaki ünlü DJ'in mezarı hayranları tarafından kısa sürede açıldı.