Diziye Oktay Kaynarca damgası vuracak! "Ben Bu Cihana Sığmazsam" setinden ilk kareler geldi..
Son olarak ekranların fenomen dizisi "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" da rol alan sevilen oyuncu Oktay Kaynarca milyonların merakla beklediği "Ben Bu Cihana Sığmazam" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul ve Semerkand'da gerçekleşecek olan diziden ilk kareler yayınlandı..
Bir dönem ekranlara damga vuran "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" da rol alan oyunculuğu ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca milyonların merakla beklediği proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul ve Semerkand'da gerçekleşecek olan diziden ilk kareler yayınlandı..
Ekrana kilitleyecek
Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyon severleri ekran başına kilitleyecek.
Merakla bekleniyordu
Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümleri için dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek. Aksiyon ve macerasever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizi izleyicileri ekrana çekecek...
Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin çekimleri başladı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı, devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilen, Cezayir Türk'ün yeni hayatını anlatan diziden ilk kareler merak uyandırdı