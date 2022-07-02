Diziye Oktay Kaynarca damgası vuracak! "Ben Bu Cihana Sığmazsam" setinden ilk kareler geldi..

Bir dönem ekranlara damga vuran "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" da rol alan oyunculuğu ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca milyonların merakla beklediği proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul ve Semerkand'da gerçekleşecek olan diziden ilk kareler yayınlandı..