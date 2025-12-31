Dizisi final yapan Demet Evgar'dan sürpriz proje! Onu ilk kez böyle gördük...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, final sonrası bir alışveriş merkezinde görüntülendiğinde samimi açıklamalarda bulundu. Reyting söylentilerine yanıt veren Evgar, "Reytingten dolayı bitseydi, son reytingimiz devam eden bir reytingdi. Ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli, biraz özletelim, sıkmayalım" sözleriyle dizinin bilinçli bir kararla sona erdiğini vurguladı.