Dizisi final yapan Demet Evgar'dan sürpriz proje! Onu ilk kez böyle gördük...
Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Show TV'nin fenomen yapımı Bahar dizisi, 64. bölümüyle final yaparak izleyicilerine duygusal bir veda etti. Demet Evgar yeni sezon hakkında konuştu. Yeni projelere odaklandığını söyleyen Evgar'dan albüm müjdesi geldi.
Show TV'nin fenomen yapımı Bahar dizisi, 64. bölümüyle final yaparak izleyicilerine duygusal bir veda etti. Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı dizi, üç sezon boyunca reyting rekorları kırarak geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Dizinin zirvede olduğu bir dönemde sona ermesi, "reyting düşüşü nedeniyle mi bitti?" tartışmalarını beraberinde getirdi.
Ünlü oyuncu Demet Evgar, final sonrası bir alışveriş merkezinde görüntülendiğinde samimi açıklamalarda bulundu. Reyting söylentilerine yanıt veren Evgar, "Reytingten dolayı bitseydi, son reytingimiz devam eden bir reytingdi. Ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli, biraz özletelim, sıkmayalım" sözleriyle dizinin bilinçli bir kararla sona erdiğini vurguladı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Demet Evgar, hayranlarını heyecanlandıran bir müjde verdi. Bir single değil, tam bir albüm hazırlığında olduğu öğrenilen başarılı sanatçı, albümde en az 10 şarkıya yer verecek.
En önemlisi, şarkıların cover değil tamamen kendine ait bestelerden oluşacağı detayıyla müzikseverleri meraklandırdı. Daha önce Can Bono mo ile düet yaptığı şarkılarla müzik yeteneğini gösteren Evgar, bu albümle müzik kariyerine resmi adım atıyor.