Dizilerin uzunluğundan yakındı! Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, hem yazdığı hem de oyunculuk yaptığı Jet Sosyete dizisinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Gülse Birsel televizyon ekranlarında final yapan Jet Sosyete dizisinin gelecek sezon dijital bir platformda yer alacağını duyurmuştu. Henüz hangi dijital platformda yer alacağı belli olmayan dizi için Birsel'den yeni açıklamalar geldi.
Televizyon dizilerinin uzunluğu her fırsatta eleştiren Birsel, dijital platformda yer alacak Jet Sosyete dizisi için şu açıklamayı yaptı: "Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, internet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, sitcom tarzında fıstık gibi.''
Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, televizyon dizilerinin uzunluğundan yakınarak, ''Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. En azından haftada bir gün izin olacak" dedi.
TV 8 ekranında yayınlanan Jet Sosyete'nin televizyon finali için yazılmış 'final' yazısı, dizi izleyicilerini oldukça üzmüştü. Birsel, sosyal medya hesabından dizinin hayranlarına açıklama yaparak dijital platformda yer alacağını duyurmuştu.