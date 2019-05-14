Dizilerin uzunluğundan yakındı! Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması

Televizyon dizilerinin uzunluğu her fırsatta eleştiren Birsel, dijital platformda yer alacak Jet Sosyete dizisi için şu açıklamayı yaptı: "Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, internet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, sitcom tarzında fıstık gibi.''