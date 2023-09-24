Dizilerin kötü kadını, eski manken Özgül Kavruk'un eski halinden eser yok! İşte eski oyuncunun son hali...
Televizyon ekranlarının birçok ünlü dizisinde rol alan ünlü oyuncu ve manken Özgül Kavruk yılların değiştiremediği güzelliği ile herkesi büyüledi. Oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşayan eski oyuncu bakın artık ne işle uğraşıyor.
Doktorlar, Sakarya Fırat, Gurbet Kadını gibi Türk televizyonunun sevilen dizilerinde rol alan ve kötü karakterleriyle bilinen ünlü oyuncu Özgül Kavruk şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Mankenliği bıraktıktan sonra oyunculuk yapan ünlü isim başarılı oyunculuk performansı ile herkesi büyülerken oyunculuğu da kariyerinin zirve dönemlerinde bırakmıştı.
Canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan Kavruk 2008 yılında mühendis Ömer Seçkin ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evliliğinden 1 kızı olan ünlü oyuncunun artık bambaşka bir hayatı var. HaberTürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Sakarya Fırat'ın Jiyan'ı olarak da tanınan güzel isim adeta yıllara meydan okuyor.