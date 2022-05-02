Dizilere fark attı reytingde zirve bakın kimin! Teşkilat İyilik Adı Sevgi Survivor Çok Güzel Hareketler 2

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olduğu İyilik tekrar bölümüyle reytingde umduğunu bulamadı.