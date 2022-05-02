Dizilere fark attı reytingde zirve bakın kimin! Teşkilat İyilik Adı Sevgi Survivor Çok Güzel Hareketler 2
1 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları dizileri hüsrana uğratırken zirveye yerleşen program şaşırttı.
Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım’la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar’ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar’ın Yıldırım’ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam ettiği Teşkilat reytingde zirveyi kaptırdı.
Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olduğu İyilik tekrar bölümüyle reytingde umduğunu bulamadı.
Kanal D'den Star TV'ye transfer olan Çok Güzel Hareketler 2, dün akşamki bölümüyle reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Program reytinglerde dibe çakıldı
'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ediyor. Üçüncü eleme adayı, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası netlik kazandı. Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktığı Survivor reytingde şaşırttı.