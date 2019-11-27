Diziler üzerinden olay gönderme Can Yaman Kıvanç Tatlıtuğ'a sataştı

Can Yaman, İspanya’daki 2 bin kişilik karşılamanın kurgu olduğu ve bir kişinin kalabalığı organize ettiği iddialarına şöyle yanıt verdi:

''O arkadaş ekipte çalışan bir muhabir. Oradaki programın muhabiri. İsmi Sergıo (Sergıo Silva). Onunla röportaj yaptım. Muhabir de benim fanım gibi bir şey. Orada insanları çoşturmak istemiş. Niye çoşturmak istemiş onu bilmiyorum. Benim dışımda gelişen bir olay.