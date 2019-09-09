Dizi setinde öpüşürken utanan Bahar Şahin'in o paylaşımı takipçilerini şaşırttı
Kanal D'de büyük bir ilgiyle izlenen Zalim İstanbul dizisinde 'Ceren Yılmaz' karakterine hayat veren Bahar Şahin, dizide öpüştüğü bir sahneye gönderme yaparak çok utandığını ifade etmişti. Bir reklam paylaşımı yapan Bahar Şahin, bacak şovu ile elbise tanıtımı takipçilerini oldukça şaşırttı.
Geçtiğimiz sezon sonuna doğru yayın hayatına giren Zalim İstanbul'un abla kardeş rolündeki yıldız oyuncuları Bahar Şahin ve Sera Kutlubey, sosyal medyayı sallamışlardı. Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey'e sosyal medyadan övgü yağdırmıştı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Şahin, altına şu notu düşmüştü: Gece gece Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım... Kendisi benden 6 ay küçük olsada.
"Reynmen'in şarkılarını dinlemiyorum"
Şahin, çıkardığı rap parçasıyla müzik listelerini alt üst eden eski sevgilisi Reynmen hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bir dönem YouTuber Reynmen ile aşk yaşadığını itiraf eden Şahin, eski sevgilisi hakkında şunları söylemişti: "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen, bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı.''
"Yeniden bir biirliktelik söz konusu olamaz"
''Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir." Aynı projede oynar mısınız?" sorusuna ise, "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim." demişti. Reynmen ile yeniden bir ilişkiye başlama sorusuna ise güzel oyuncu, ''Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz" cevabını vermişti.
"Çok ağladım, çok utandım"
Oyuncu, Hürriyet’teki açıklamasında dizinin 2. bölümünde Ozan Dolunay’ın canlandırdığı Cenk Karaçay ile öpüştüğü sahneye gönderme yapmış ve çok utandığını ifade etmişti. Sahnenin çekimi sırasında yönetmen Cevdet Mercan’a dönüp “Hocam siz bakmasanız” diye seslenen Bahar Şahin, ayrıca “Evi gidince çok ağladım, çok utandım” ifadelerini kullanmıştı.