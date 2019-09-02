Dizi setinde kaza geçiren Itır Esen: Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim
Itır Esen, 'Bir Deli Sevda' dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı araba kazasının ardından yaşadıklarını anlattı: Bu olay çok duyulmadı, ben duyurmadım. 2 yıldır bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim. Yeni yeni toparlandım. 16 çivi var belimde şu an
Itır Esen, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, 'Bir Deli Sevda' dizisinin setinde yaşadığı kaza, tedavi süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
İşte ünlü oyuncunun açıklamaları:
''Bir Deli Sevda dizisinin setinde iki yıl önce kaza geçirdim. Ben zengin birini canlandırıyordum. Cipe bindik kamera açısı iyi olsun diye ortada oturdum, yardımcı oyuncu arkadaşlar da pek iyi araba kullanamıyordu. Benim de bel fıtığım vardı. 'Bu arkadaş çok iyi araç kullanmayı bilmiyor değiştirelim' diye rica ettim, değiştirmediler. Bir hafta sonra yolda giderken başka bir araca çarptı. Araba son model olduğu için herkes arabaya bakıyor, ben bir indim yürüyemiyorum. O durumda 5 gün çalıştım, gözümden yaş geliyordu çalışırken."
"Gözümden yaş geliyordu"
"Benim de bel fıtığım vardı. 'Bu arkadaş çok iyi araç kullanmayı bilmiyor değiştirelim' diye rica ettim, değiştirmediler. Bir hafta sonra yolda giderken başka bir araca çarptı. Araba son model olduğu için herkes arabaya bakıyor, ben bir indim yürüyemiyorum. O durumda 5 gün çalıştım, gözümden yaş geliyordu çalışırken."
"Bir senem yatakta geçti"
"Dizinin reytingler kötüydü 4. bölümde kalktı. Bu olay çok duyulmadı, ben duyurmadım. 2 yıldır bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim. Yeni yeni toparlandım. 16 çivi var belimde şu an.''