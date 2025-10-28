Dizi sektöründe şok çıkış! En çok kazanan kadın oyuncu şaşırttı
Türk dizi sektöründe bölüm başı ücretler rekor seviyelere ulaştı. 45 dizinin döndürdüğü 1 milyar TL'lik bütçenin içinde en dikkat çeken kadın isim belli oldu.
Türk dizi sektöründe bölüm başı ücretler magazin gündeminde çok konuşuluyor. Pek çok dizi arasında en çok yatırım yapılan proje A.B.İ oldu.
Aile Bir İmtihandır" dizisindeki rolüyle bölüm başı 2,5 milyon TL kazanan oyuncu, Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncusu oldu.
Türkiye televizyonlarında şu anda tam 45 dizi yayınlanıyor ve bu yapımların toplam bütçesi 1 milyar TL'ye yaklaştı. Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor. Dizi başına harcanan dev bütçeler, oyuncuların kazançlarına da doğrudan yansıyor.
EN PAHALI YAPIM: "A.B.İ. – AİLE BİR İMTIHANDIR"
Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, televizyon dünyasının mali verilerini paylaştı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi.