Dizi oyuncusu Dilara Tor cep telefonu çalarken yakalandı
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dilara Tor, bir AVM'de cep telefonu çaldığı gerekçesiyle yargılanıyor
Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor; iddiaya göre X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı. Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti.
13
15 yıla kadar hapsi isteniyor: Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü. Olay, savcılığa taşındı. Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
23
'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı: Dilara Tor, daha önce de Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yazıp yönettiği 'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı.
33