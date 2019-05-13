Dizi oyuncu Yeşim Gül sevgilisini terk etti Serdar Peçen canına kıydı

Kredi yüzünden aralarında tartışma çıktı: Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; 53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.