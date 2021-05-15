Diyette yapılan yanlışlar bu hatalar motivasyonu düşürüyor!
Yaz mevsiminin yaklaşması, genellikle hızlı kilo verme isteğini beraberinde getiriyor. Diyet yaparken motivasyonu düşüren 5 yanlışı bir araya getirdik.
Yaza az bir süre kalmışken kışın alınan kiloların hala verilememiş olması pek çok kişinin strese girmesine neden olmaktadır. Bu stres de sağlıksız diyetlerle çabuk kilo verme isteğini ortaya çıkartmaktadır. Az kalorili veya protein ağırlıklı rejim gibi tek yönlü beslenme ve ağır fiziksel aktiviteyi kapsayan sağlıksız diyetler kişinin hızlı kilo vermesini sağlarken sağlığını bozabilmektedir. Bu olumsuz tablo bahar yorgunluğuyla birleşince yaşam kalitesi daha da azalır.
Haftada 1 kilo vermek idealdir
Baharda hava ısınır, metabolizma hızı artar ve sebze meyvede çeşitliliği fazlalaşır. Bu nedenlerle diyet yapmak için yılın en uygun zamanı bu dönemdir. Fakat bahar mevsimi kısa bir süreyi kapsar ve bu dönemde verilmek istenen kilonun fazla olması yanlıştır. Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin haftada ortalama 1 kilo kaybetmesi beklenmektedir. Buradan yola çıkarak bahar ayları boyunca verilebilecek toplam kilo ortalama 12 kilo olmalıdır.
Porsiyonlarınızı küçültün
Verilen kilonun korunması da kilo vermek kadar önemlidir. Bu amaçla kilo verirken tek yönlü beslenmeden kaçınılmalı, öğünler artırılırken, porsiyonlar küçültülmelidir. Kişinin kendine koyduğu haftalık veya aylık hedefler ulaşabilir olmalıdır. Büyük hedefler ulaşılmazlığı beraberinde getireceğinden motivasyonu olumsuz yönde etkileyecektir. Diyet yaparken sağlıkla kilo verebilmek için motivasyonun etkisinin çok büyük olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
Diyet yaparken motivasyonu azaltan yanlışlar şu şekilde sıralanabilir:
Sık sık tartılmak: Motivasyonu bozan etkenlerin başında sık tartılmak gelir. Pek çok kişi diyet yaparken her gün kilo vereceğini veya yapılan küçük kaçamaklardan sonra hemen kilo alacağını düşünmektedir. Ancak kilonun günlük olarak değişmeyeceği ve yapılan küçük kaçamakların hemen kilo artışına neden olmayacağı unutulmamalıdır. Diyet boyunca motivasyonu sağlamak için haftada bir kez tartılmak uygundur.