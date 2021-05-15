Diyette yapılan yanlışlar bu hatalar motivasyonu düşürüyor!

Yaza az bir süre kalmışken kışın alınan kiloların hala verilememiş olması pek çok kişinin strese girmesine neden olmaktadır. Bu stres de sağlıksız diyetlerle çabuk kilo verme isteğini ortaya çıkartmaktadır. Az kalorili veya protein ağırlıklı rejim gibi tek yönlü beslenme ve ağır fiziksel aktiviteyi kapsayan sağlıksız diyetler kişinin hızlı kilo vermesini sağlarken sağlığını bozabilmektedir. Bu olumsuz tablo bahar yorgunluğuyla birleşince yaşam kalitesi daha da azalır.