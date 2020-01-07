Diyeti bozuyorum diyenlere 7 günlük yenilenme diyeti listesi
Diyet yapamıyorum, hep diyeti bozuyorum diyenler sorununuz bağırsaklarınızda olabilir. Bağırsak florasındaki bozulmalar kilo kontrolü ve yeme kontrolü üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle eğer diyet yapamıyorsanız önce 5 günlük yenilenme diyetiyle bağırsak sağlığınızı arttırın.
Kilo vermeyi zorlaştıran en önemli sorun bağırsak hareketlerindeki yavaşlık. Özellikle bağırsak hareketleri yani sindirim sistemi bozuklukları olan kişilerde kilo vermenin daha dirençli olduğu çok sık gördüğümüz bir sorun ve bu durum ortadan kaldırıldığında kişilerde diyete karşı metabolizmanın verdiği tepki daha olumlu oluyor. Eğer sizde diyet yaparken zorlanıyorsanız öncelikle işe bağırsak düzenini yeniden iyileştirerek başlayın. İşte 5 günlük bağırsak düzenleyici diyet listesi...
Sindirim sistemi bozuklukları sıklıkla suyun az tüketilmesi ve beslenmenin içinde lif oranının az olmasından kaynaklanıyor. Probiyotik besinlerden zengin ve su içiminin yeterli olduğu bir beslenme düzeni ile kilo vermek çok daha kolay olacak. Hazırladığımız beslenme planı ile sindirim sisteminizi hızlandırabilirsiniz. 1 hafta içerisinde kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi ortalama 1-3 kilo arasında kilo kaybı olacaktır. İlk 5 gün ile kusursuz bir sindirim sistemi hedefliyor, son iki günde ise güçlü bir metabolizma için başlangıç yapıyoruz.
1. gün örnek menü
Sabah: 1 bardak yeşil çay, 1/2 rendelenmiş kabak ve 1 yumurta ile hazırlanmış omlet, 3-4 zeytin, 2 yemek kaşığı keten tohumlu lor peyniri. Ara öğün: 1/2 ayva, 3 adet kuru hurma. Öğle: 120 gram ızgara levrek, 1 su bardağı karabuğday salatası, 1/2 kase yoğurt. Ara öğün: 1/2 greyfurt, 3-4 çiğ kaju. Akşam: Brüksel lahana, brokoli, karnabahar haşlama. Ara öğün: 1 su bardağı naneli kefir.
2. gün örnek menü
Sabah: 1 bardak rezene çayı, 1/2 avokado, öörek otlu 1 bulut yumurta, 1 dilim hindi füme, bol yeşillik. Ara öğün: 1 hurma, 1 bardak tarçınlı süt. Öğle: 90 gr ızgara kırmızı et, portakallı kinoa salatası. Ara ögün: 2 ceviz, 1 bardak probiyotik içecek. Akşam: Zeytinyağlı fasulye, karabuğday pilavı. Ara öğün: 1/2 nar.