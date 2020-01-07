Diyeti bozuyorum diyenlere 7 günlük yenilenme diyeti listesi

Sindirim sistemi bozuklukları sıklıkla suyun az tüketilmesi ve beslenmenin içinde lif oranının az olmasından kaynaklanıyor. Probiyotik besinlerden zengin ve su içiminin yeterli olduğu bir beslenme düzeni ile kilo vermek çok daha kolay olacak. Hazırladığımız beslenme planı ile sindirim sisteminizi hızlandırabilirsiniz. 1 hafta içerisinde kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi ortalama 1-3 kilo arasında kilo kaybı olacaktır. İlk 5 gün ile kusursuz bir sindirim sistemi hedefliyor, son iki günde ise güçlü bir metabolizma için başlangıç yapıyoruz.