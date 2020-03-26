Diyet yapanlar için tok tutan kahvaltı tarifi!
Tok tutan diyet kahvaltının içerisinde hangi malzemeler bulunuyor? İşte tok tutan diyet kahvaltı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Tok tutan diyet kahvaltı ile güne bomba gibi başlamaya ne dersiniz? Evde kahvaltı yapmaya zamanı olmayanlar ya da diyet yapanlar için harika bir öneri olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
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Bu tarif hem sizi gün boyu dinç tutacak hem de acıkmadan kalabilmenizi sağlayacak.
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MALZEMELER:
1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 muz, 1 çay kaşığı bal, 3 adet ceviz
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Yoğurdu kaseye yada saklama kabına alın mümkünse ev yoğurdu olsun yoksa az yağılı tercih edin.İçine chia tohumu ve yulaf ezmesini koyun ve karıştırın.
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