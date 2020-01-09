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Diyet bozmayan tatlı tarifi hurma kremalı cevizli tatlı

Diyet bozmayan, şekersiz ve unsuz tatlı tarifi arayanlar için hurma kremalı cevizli top tarifini sizler için derledik. Diyet bozmayan tatlı tariflerinden olan hurma kremalı cevizli topları yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler listesi ve püf noktaları haberimizde.

Diyet bozmayan, şekersiz ve unsuz tatlı tarifi arayanlar için hem lezzetli hem de besleyici hurma kremalı cevizli tatlı tarifi hazırladık. Fark Etmeden Diyet listesiyle tanınan Diyetisyen Selahattin Dönmez'in tarifleri arasında yer alan hurma kremalı cevizli tatlı tarifi için 1 adet büyük olgun muz, 1 avuç çiğ badem, 1 avuç ceviz, 1 avuç çiğ fındık, 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi ve alabildiğine badem ununa ihtiyacınız var. Badem ununu hazır satın alabileceğiniz gibi bademleri mutfak robotundan geçirerek de badem ununu elde edebilirsiniz.

Yapılışı: Tüm bu malzemeleri mutfak robotundan elle yoğrulacak kıvama gelinceye kadar çekin ve bir büyük tabağa ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar halinde şekil vererek sıralayın.

Hurma kreması için en az 1 saat önce sıcak suda bekletilen 5 adet kudüs hurmasını, 10 adet yarım ceviz, 1 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı vanilyayı blenderdan krema haline gelinceğe kadar çekin. Yağlı kağıt üzerine sıraladığınız muzlu cevizli topların üzerine kremayı gezdirip buzdolabında 4 saat bekletin. Daha sonra çay veya kahve yanında günün istediğiniz zamanında 3 adet rahatlıkla tüketin.

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