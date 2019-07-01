Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da biri saman yüklü kamyonet olmak üzere iki araçta yapılan aramalarda toplam 147 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bununla birlikte Diyarbakır'da son 6 ayda yapılan operasyonlarda toplam 4 ton 251 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirilmiş oldu.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç araçta yapılan aramada 26 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Araçta bulunan M.Y. B. ve F.B hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı.
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Ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda saman yüklü araçta arama yapıldı. Kamyonette hassas burunlu köpek yardımı ile yapılan aramada 120 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
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Araçta bulunan S.B. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Öte yandan Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince 2019 yılında 570 operasyon gerçekleştirildi.
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