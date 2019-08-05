GÜNCEL

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar

Diyarbakır'da bu yıl düzenlenen narkoterör operasyonlarında 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 1 Ocak-2 Ağustos arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli 381 narkoterör operasyonun düzenlediği belirtildi. 

Açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzenlenen 381 narkoterör operasyonunda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu ve borusu, 16 su motoru, jeneratör ele geçirilmiştir.  Ele geçirilen Hint kenevirleriyle 250 ton esrarın yapılmasının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir." 

Açıklamada, ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve satışını yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendiği bildirildi. Jandarma komando, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla 1 Ağustos'ta saat 21.00'de başlatılan "Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu"nun 2 Ağustos saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, 3 ayrı noktada 420 bin 100 kök Hint keneviri, tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre su hortumu ve borusu ele geçirildiği ifade edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Ersun Yanal'ın acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Ersun Yanal'ın acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu
Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu
Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu
3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi İshak Paşa Hamamı
3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi İshak Paşa Hamamı
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
5 Ağustos Türkiye Gündemi
5 Ağustos Türkiye Gündemi
Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı
Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı